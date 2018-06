Relacionado Cidade cubana se mobiliza pelo Brasil durante Copa do Mundo

Batshuayi bateu, Pickford fez a defesa, mas deixou a bola escapar. O atacante belga deu uma cutucada na bola e Cahill tirou em cima da linha.



Com o decorrer do tempo, a partida caiu de ritmo e a torcida vaiou as duas seleções na saída para o intervalo. Até o final do 1º tempo, a Inglaterra estava avançando em 1º do grupo porque a Bélgica recebeu dois amarelos e no critério de desempate estava ficando em 2º.



Mas isso mudou com gol da Bélgica na segunda etapa. Em sua estreia na Copa, Januzaj não se importou muito com a definição da classificação na 1ª ou 2ª posição do grupo e marcou um golaço. O meia recebeu, fez a finta no marcador e mandou no gol de Pickford. Apesar da pintura, o técnico Roberto Martínez não se empolgou muito na comemoração.



A Inglaterra até ensaiou uma reação e Rashford tentou o empate, teve grandes chances, mas mostrou porque é reserva da equipe de Southgate.

Do outro lado, a Inglaterra não terá seleções de tradição pela frente e o adversário mais difícil pode ser a Espanha ou a Croácia somente na semifinal. Os croatas estão com 100% de aproveitamento e até agora sofreram apenas um gol na Rússia.Mesmo sem os titulares, a Inglaterra quase abriu o placar no primeiro lance da partida. Vardy cruzou da direita, e o goleiro Courtois tirou com os pés. A Bélgica respondeu com Tielemans, que arriscou de longe e obrigou Pickford a fazer boa defesa.Sem fazer muito esforço, os belgas tiveram outra grande oportunidade de marcar em um vacilo do goleiro inglês.