Bélgica bate Inglaterra e fica com a medalha de bronze na Rússia

Equipe comandada por Roberto Martínez alcançou o melhor resultado da história da seleção em Mundiais

A Bélgica derrotou a Inglaterra, neste sábado (14), por 1 a 0, pela disputa do 3º lugar da Copa do Mundo da Rússia, em São Petersburgo, e ficou com a medalha de bronze do Mundial. Este foi o melhor resultado da seleção na história do torneio.



Os gols da partida foram marcados por Meunier, aos quatro minutos da primeira etapa, após bom cruzamento de Chadli, e por Hazard, aos 37 minutos do segundo tempo, em bela enfiada de bola de De Bruyne.



Com o gol relâmpago, os belgas dominaram o 1º tempo da partida, sem correr grandes riscos. Já na etapa final, os ingleses conseguiram chegar mais ao ataque e ficaram perto de empatar, principalmente aos 25 minutos, quando o volante Dier conseguiu encobrir Courtois e só não fez o gol devido ao corte providencial de Alderweireld em cima da linha.



Sem alcançar o empate, o time comandado por Gareth Southgate ficou vulneráveis nos contra-ataques, em um destes, Hazard ampliou o placar e garantiu o triunfo belga.



Após três vitórias na primeira fase, a Bélgica eliminou Japão, Brasil e caiu para a França nas semifinais. Com o triunfo sobre a Inglaterra, a equipe comandada por Roberto Martínez ultrapassou a 4ª posição alcançada pelos belgas no Mundial de 1986 e consolidou a campanha de 2018 como a melhor da história da seleção em 13 participações.



Com o triunfo, a equipe de Hazard também ficou muito próxima de ter o melhor ataque da competição, com 14 gols. A Bélgica só será ultrapassada caso a Croácia marque quatro gols na final, ou se a França marque seis.



Já a Inglaterra fica com o 4º lugar, mesmo resultado da seleção na Copa de 1990, quando alcançou ás semifinais pela última vez.