Belgas veem terceiro lugar como chance de fazer história

Terceiro lugar seria a melhor campanha da seleção da Bélgica em Copas do Mundo

Após ficar de fora da final da Copa do Mundo com a derrota para a França na última terça-feira, a seleção da Bélgica disputa o terceiro lugar do Mundial contra a Inglaterra neste sábado, às 11h. Com um quarto lugar em 1986 como melhor campanha, os belgas esperam fazer história na Rússia.



"Só temos uma ideia na cabeça: deixar a Copa do Mundo com uma boa sensação. Daremos de tudo para terminar em terceiro. Seria um sucesso conquistar a melhor colocação da história da Bélgica", afirmou o técnico Roberto Martínez.



Muitos analistas não veem sentido em uma partida de terceiro lugar na Copa do Mundo. Para os jogadores, é muito mais que um prêmio de consolação.



"O jogo pelo terceiro lugar não é uma perda de tempo. É um jogo que queremos jogar. Queremos fazer história com um terceiro lugar", afirmou o lateral-direito Meunier, que volta à equipe após cumprir suspensão na semifinal.



A badalada geração belga ainda busca uma grande campanha para fazer jus à fama. Na Copa do Mundo de 2014, com um elenco ainda bastante jovens, os Diabos Vermelhos caíram nas quartas de final para a Argentina. Na Euro 2016, Hazard e companhia foram derrotados pelo País de Gales nas quartas de final, quando eram grandes favoritos. Depois de ficar novamente pelo caminho na Rússia, o técnico Roberto Martínez já projeta a consagração da geração belga daqui a dois anos.



"Em dois anos haverá uma nova Eurocopa, onde os Diabos Vermelhos estarão ainda em forma e espero que façamos um bom torneio. A partir de setembro, teremos tempo de pensar nisso", disse o treinador.