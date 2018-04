Lewandowski. Com o tempo, a equipe espanhola, que precisava atacar para reverter o placar, equilibrou as ações, mas novamente sofreu com as pressão alemã nos minutos finais da primeira etapa.



Aos 33, na jogada mais importante do primeiro tempo, Hummels bateu de fora e quase abriu o placar para o time da casa.



No segundo tempo, o Sevilla chegou a sua melhor chance aos 13 minutos, após cabeçada de Correa no travessão, mas pouco conseguiu pressionar a equipe da casa depois.



Nos minutos finais, o mesmo Correa perdeu a cabeça, deu entrada dura em Javi Martínez e recebeu o cartão vermelho.



Próxima fase

O Bayern de Munique se junta ao Real Madrid, Liverpool e Roma para a disputa das semifinais. Os confrontos serão sorteados na próxima sexta-feira (13), às 7h (horário de Brasília).



