Atacante belga se espelha em Thierry Henry

Centroavante da Bélgica destaca talento do ex-atacante francês, que auxilia o técnico da seleção francesa

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, após o treino da Bélgica, o centroavante da Michy Batshuayi destacou o trabalho feito por Thierry Henry, ex-atacante francês e auxiliar técnico da seleção francesa.



"Ele era um dos meus jogadores favoritos quando eu era mais jovem. Todos nós o parabenizamos pelo desempenho. Ele nos corrige nos mínimos detalhes. Para os atacantes, é um sonho tê-lo conosco", destacou. Henry foi campeão mundial com a França em 1998.



Na entrevista, Batshuayi falou ainda sobre o status de "super reserva" na equipe comandada por Roberto Martínez. O atacante quer deixar o rótulo de lado e cavar uma vaga entre os titulares na estreia contra o Panamá, na segunda-feira (18), às 12h (de Brasília), no estádio Olímpico de Sochi.



"Eu não acho que sou melhor como reserva. Talvez eu entre em campo no começo do segundo tempo. O técnico terá que decidir, e todos estão em boa forma", disse ele, que ganhou o "apelido" após se destacar nos últimos jogos vindo do banco de reservas. "Não me chateia que eles me veem assim. Quando eu entro, quero marcar gols. Essa é a função do atacante", acrescentou.