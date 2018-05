Vera Cruz é semifinalista na LBF

Equipe feminina está invicta no campeonato nacional

O Vera Cruz Basquete Campinas volta a quadra no próximo domingo (6), contra o Blumenau, pela Liga de Basquete Feminino, no primeiro jogo da semifinal da temporada.



As meninas conquistaram a vaga após derrotar o São Bernardo, no domingo (29), no Ginásio AAPP Paineiras. O time local venceu a equipe do ABC por 89 a 54.



Com o resultado o Vera Cruz manteve a invencibilidade na competição. O principal destaque do jogo foi a cubana Ariadna, que anotou um duplo-duplo, com 34 pontos e 20 rebotes, maior número de pontos marcado por uma jogadora nesta temporada. Outros destaques foram Patty, que assinalou 19 pontos, Meli Gretter, com nove assistências, e Babi com 10 pontos e nove rebotes.



A partida marcou o retorno de Mari Dias, após três meses se recuperando de uma lesão.

Já o Blumenau, quarto colocado na competição, conseguiu a classificação após vencer o Santo André, por 70 a 63, na quarta-feira (2).