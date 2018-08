Barrichello vence a Corrida do Milhão

Max Wilson estava quase no final da Corrida do Milhão quando, ao sair dos boxes, Rubens Barrichello tomou a primeira posição e venceu a prova. Com a manobra na última volta, Rubinho é de novo campeão da disputa, como foi em 2014.

A prova da Stock Car aconteceu neste domingo (5), no circuito oval do anel externo de Goiânia. Felipe Massa, que também correu, ficou só com o 22º lugar, após ter um pneu furado.A corrida foi cheia de acidentes e de interrupções. Dos 33 carros que participaram da largada, apenas 22 concluíram a prova.