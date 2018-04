Barcelona quebra recorde de invencibilidade

O Barcelona chegou ao 39º jogo consecutivo sem derrota no Campeonato Espanho, atingindo recorde de invencibilidade na competição, depois de vencer o Valencia por 2 a 1 neste sábado (14) no Camp Nou.

O clube catalão supera a marca de 38 jogos conquistada pela Real Sociedad entre 1979 e 1980.

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 82 pontos e segue invicto após 32 rodadas. O desafio da equipe de Ernesto Valverde é levantar o troféu de maneira invicta, tornando-se a primeira equipe desde os anos 1930 a alcançar o feito.



Suárez abriu o placar, aos 15 minutos do 1º tempo, e o Umtiti fez o segundo da equipe, aos 6 da segunda etapa. Ambos os gols tiveram assistência do brasileiro Philippe Coutinho. Já o Valencia diminuiu com pênalti convertido por Parejo, aos 42.

O Barça agora tem 14 pontos de vantagem para o Atlético de Madri (2º), que encara o Levante no domingo (15). Caso a equipe madrilenha náo vença, o Barcelona poderá até levantar o título daqui a duas rodadas.