O Barcelona goleou a Roma, na Espanha, por 4 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (4). A equipe de Messi e cia. contou com 'ajuda' da equipe italiana, que marcou duas vezes contra, para construir o placar e encaminhar a classificação à semifinal do principal torneio europeu.A segunda e decisiva partida acontecerá na próxima terça-feira (10), no Estádio Olímpico de Roma, e o time catalão pode perder por dois gols de diferença, que estará presente em sua quarta semifinal nas últimas sete edições da Champions. O Barcelona não alcança a semifinal desde a temporada 2014/2015, quando passou pelo Bayern de Munqiue e foi campeão em cima da Juventus.Após grande pressão imposta no 1º tempo, o Barça conseguiu abrir o placar, mas o gol saiu dos pés de um jogador da Roma. O volante De Rossi acabou jogando para as próprias redes, ao tentar interceptar tabela entre Iniesta e Messi.Na segunda etapa, outro gol contra ampliou a vantagem do Barça, que já era favorito no confronto. O zagueiro Umtiti acertou a trave do goleiro brasileiro Alisson, na volta, a bola bateu no zagueiro Manolas e entrou. Segundo gol do Barcelona e o segundo marcado por jogador da Roma.Dois minutos depois, Pique ampliou para a equipe da Catalunia em rebote de Alisson, após finalização de Suárez.Já com grande desvantagem no placar, a Roma conseguiu descontar em uma das raras chances da equipe italiana, com Dzeko, aos 34 minutos de etapa final.Ainda deu tempo de Suárez marcar o seu gol na partida e decretar a goleada, aos 41 minutos, após falha do zagueiro Fazio, que não conseguiu cortar corretamente o cruzamento de Denis Suárez.