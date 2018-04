Time de Messi não toma conhecimento do Sevilla, e vence por 5x0

No estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, Barcelona e Sevilla fizeram a final da Copa do Rei dessa temporada.



E foi um passeio do time catalão. Em noite inspirada do ataque, o Barcelona venceu por 5x0.



Os artilheiros da partida foram Suarez (14 e 40 do primeiro tempo), Messi (31 do primeiro tempo), Iniesta (7 do segundo tempo) e Philippe Coutinho (24 minutos do segundo tempo, de pênalti).



Essa foi a 30ª conquista de Copa do Rei do Barcelona.