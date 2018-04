Barcelona encara Sevilla por título da Copa do Rei

Eliminado da Liga dos Campeões, mas firme na liderança do Espanhol, Barça quer o 'doblete' LaLiga-Copa do Rei

O Barcelona vai encarar o Sevilla na final da Copa do Rei, neste sábado (21), buscando o primeiro título da temporada, enquanto o time andaluz busca um troféu que o garanta em competições europeias na próxima temporada.



"Neste caso, depois de uma derrota importante podemos ter um triunfo importante", indicou o técnico Ernesto Valverde nesta sexta-feira durante coletiva de imprensa antes do jogo contra o Sevilla no Metropolitano de Madri.



"Também seria um feito significativo para o clube, porque está há anos vencendo estas finais e não é fácil conseguir isso", garantiu o técnico do Barcelona sobre a chance de repetir o tetracampeonato consecutivo. O último time que conseguiu a marca foi o Athletic Bilbao, entre 1930 e 1933.



Eliminado da Liga dos Campeões, mas firme na liderança do Campeonato Espanhol a três pontos do título, o Barcelona quer o "doblete" da LaLiga-Copa do Rei.



Após a decepção da Champions, Valverde não hesitou em mexer na equipe e poupar titulares como Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Luis Suárez e Leo Messi para a decisão.



Atual campeão e maior vencedor da Copa do Rei (29), o Barça busca o troféu pelo quarto ano consecutivo, algo que só conseguiram Real Madrid (1905-1908) e Athletic de Bilbao (1930-1933).



Do outro lado estará um Sevilla também mordido pela eliminação para o Bayern de Munique. Os andaluzes buscam o sexto título da Copa do Rei e a chance de garantir a vaga na próxima Liga Europa.



Uma vitória do Barça permitiria também ao sétimo colocado do Campeonato Espanhol entrar na Liga Europa, motivo pelo qual o Sevilla teria que assegurar a atual posição.