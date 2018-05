Barcelona empata com Real Madrid e segue invicto na Liga

No último clássico da carreira de Iniesta, time catalão fica no 2 a 2 com a equipe de Cristiano Ronaldo

O Barcelona, já sagrado campeão nacional, empatou em 2 a 2 com o Real Madrid, neste domingo em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, e se manteve invicto na competição, no que foi o último clássico pelo clube catalão de Andrés Iniesta, que anunciou que deixará o time ao fim da temporada.

O uruguaio Luis Suárez abriu o placar com um belo chute de primeira (10 minutos), antes de Cristiano Ronaldo empatar a partida (14) empurrando para as redes um ótimo passe de cabeça do francês Karim Benzema.

No segundo tempo, Lionel Messi (52) recolocou o Barça em vantagem no placar em chute colocado da entrada da área, mas o galês Gareth Bale (72) deu números finais ao clássico, após receber passe açucarado do jovem Asensio.

O Barça precisou jogar todo o segundo tempo com um jogador a menos, após Sergio Roberto ser expulso com cartão vermelho direto pelo que o árbitro considerou uma agressão contra Marcelo nos acréscimos da primeira etapa.

O empate fora de casa diante do arquirrival não pode ser considerado um resultado ruim para o Real Madrid, mas os comandados do técnico Zinedine Zidane saíram de campo reclamando do árbitro, que não viu falta de Suárez no lance que originou o gol de Messi e não deu um pênalti claro em Marcelo no segundo tempo.

A pior notícia para os merengues, porém, foi a substituição no intervalo de Cristiano Ronaldo, que pareceu sentir o tornozelo no momento em que fez seu gol no jogo. Zidane não quis arriscar e tirou sua maior estrela, claramente pensando em poupar o português para o grande objetivo do ano, a final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, em 26 de maio.