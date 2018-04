Barcelona é campeão da Champions League sub-19

Equipe catalã se sagrou bicampeã da competição ao derrotar o Chelsea por 3 a 0 na final

Se a equipe principal do Barcelona fez vexame ao ser eliminada nas quartas de final da Champions League para a Roma, após ter vencido a primeira partida por 4 a 1, os meninos de La Masia fizeram bonito. Na manha desta segunda-feira (23), o time sub-19 do Barça venceu o Chelsea por 3 a 0 em Nyon, na Suíça, e se sagrou campeão da Champions League sub-19 pela segunda vez na história.



O venezuelano Alejandro Marqués, de 17 anos, abriu o placar no primeiro tempo e aumentou a vantagem na segunda etapa. Nos acréscimos, o atacante Abel Ruiz, vice-artilheiro e vice-campeão do Mundial sub-17 do ano passado com a seleção espanhola, deu números finais à partida.



Na semifinal, disputada na última sexta-feira, também em Nyon, o Barça havia passado sufoco. Após ir para o vestirário vencendo o Manchester City por 5 a 2, o time catalão sofreu dois gols na etapa final e sofreu para segurar o 5 a 4, que garantiu a vaga na final. O Chelsea, por sua vez, também teve uma classificação suada. Os Blues conseguiram o gol do empate em 2 a 2 com o Porto aos 41 minutos do segundo tempo e garantiram a vaga na decisão nos pênaltis.



Com a vitória, o Barcelona empatou com o Chelsea como maior vencedor da competição, com dois títulos cada um. Campeão no ano passado, o Red Bull Salzburg, da Áustria, completa a lista de vencedores da Uefa Youth League.