Barcelona conquista 25º título do Espanhol e rebaixa La Coruña

Com três gols de Lionel Messi, o Barcelona garantiu o 25º título do Campeonato Espanhol, neste domingo (29), depois de vencer o Deportivo La Coruña por 4 a 2 e sentenciar o clube galego ao rebaixamento na 35ª rodada da LaLiga.

Os catalães precisavam apenas de um empate para conquistar o troféu do campeonato 2017/2018 de maneira antecipada. O Barça atingiu o objetivo do "doblete" de títulos nacionais, uma semana depois de levar a Copa do Rei com goleada por 5 a 0 sobre o Sevilla na final.



Com o resultado, o Barcelona chegou aos 86 pontos e não pode mais ser alcançado pelo segundo colocado, o Atlético de Madri, que tem 75 pontos e só pode atingir 84. Faltam quatro jogos para o Barça no campeonato, um a mais que o segundo colocado. Já o Deportivo La Coruña, que tem 28 pontos, está matematicamente rebaixado, assim como Las Palmas e Málaga.

O brasileiro Philippe Coutinho abriu o placar, aos 7 minutos do primeiro tempo, com Messi ampliando aos 38. Os galegos buscaram o empate com Lucas Pérez e Emre Colak, aos 40 do primeiro e 19 do segundo tempo, mas o craque argentino garantiu a vitória com gols aos 37 e 40 minutos.

O palco da comemoração foi o estádio Riazor, em La Coruña, garantindo o título antecipado sem perder nenhum jogo no campeonato até agora.

Ainda assim, a temporada do Barcelona vai ficar marcada pela eliminação surpreendente para a Roma nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Mais cedo, o Atlético de Madrid defendeu sua vantagem na vice-liderança depois de vencer o Alavés (13º) por 1 a 0, graças a um pênalti convertido por Kevin Gameiro aos 33 minutos do segundo tempo.

Os Colchoneros mantiveram em quatro pontos a distância para o Real Madrid (3º), que venceu o Leganés no sábado (2-1).

O resultado deixa a equipe tranquila para preparar o duelo de volta da semifinal da Liga Europa contra o Arsenal, depois de empatar em 1 a 1 em Londres na partida de ida.

No outros jogos de domingo, Getafe (7º) e Girona (9º) empataram em 1 a 1, enquanto Valencia (4º) e Eibar (12º) empataram sem gols.

Resultados da 35ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sexta-feira:

Levante - Sevilla 2 - 1

Sábado:

Espanyol - Las Palmas 1 - 1

Real Sociedad - Athletic Bilbao 3 - 1

Real Madrid - Leganés 2 - 1

Villarreal - Celta Vigo 4 - 1

- Domingo:

Getafe - Girona 1 - 1

Alavés - Atlético de Madrid 0 - 1

Valencia - Eibar 0 - 0

Deportivo La Coruña - Barcelona 2 - 4

Segunda-feira:

(16h00) Betis - Málaga

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 86 34 26 8 0 87 21 66 CAMPEÃO

2. Atlético de Madrid 75 35 22 9 4 55 18 37

3. Real Madrid 71 34 21 8 5 82 37 45

4. Valencia 67 35 20 7 8 62 36 26

5. Betis 56 34 17 5 12 54 53 1

6. Villarreal 54 34 16 6 12 49 41 8

7. Getafe 49 35 13 10 12 40 32 8

8. Sevilla 48 34 14 6 14 42 54 -12

9. Girona 48 35 13 9 13 47 53 -6

10. Real Sociedad 46 35 13 7 15 63 55 8

11. Celta Vigo 45 35 12 9 14 54 51 3

12. Eibar 44 35 12 8 15 37 47 -10

13. Alavés 41 35 13 2 20 34 48 -14

14. Athletic Bilbao 40 35 9 13 13 38 45 -7

15. Espanyol 40 35 9 13 13 29 41 -12

16. Leganés 40 35 11 7 17 29 43 -14

17. Levante 40 35 9 13 13 34 50 -16

18. Deportivo La Coruña 28 35 6 10 19 34 69 -35

19. Las Palmas 22 35 5 7 23 23 70 -47

20. Málaga 20 34 5 5 24 22 51 -29



*Com France Press