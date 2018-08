Barcelona apresenta chileno Arturo Vidal

Volante é, por enquanto, o grande reforço da equipe catalã para a próxima temporada europeia

O chileno Arturo Vidal garantiu estar feliz e prometeu "deixar a vida em campo", nesta segunda-feira (6), após ser apresentado jogador do Barcelona para as próximas três temporadas.

"Estou muito feliz de estar aqui no melhor clube do mundo. Espero aproveitar ao máximo, ajudar o time a conquistar todos objetivos", indicou Vidal no estádio Camp Nou após assinar seu contrato acompanhado do vice-presidente esportivo azul-grená, Jordi Mestre.

"Estamos certos de que vai nos acrescentar muito em qualidade, jogo e intensidade. Esperamos que nos ajude a conseguir muitos títulos", disse o dirigente do clube catalão.

O volante afirmou que vai "deixar a vida no campo. Estou feliz e quero começar a treinar"."Eu tenho uma conta pendente com meu objetivo, que é ganhar a Champions League. Espero que agora que cheguei ao melhor time do mundo eu possa cumprir isso", afirmou o meia em coletiva de imprensa de sua apresentação. Vidal espera que sejam "três Champions em três anos".

Após as breves declarações, o meia chileno posou com a camisa do Barça com seu nome, apesar de ainda não ter número. Vidal falou sobre compartilhar vestiário com Lionel Messi e Luis Suárez.

"Enfrentar Messi sempre foi algo lindo, porque você enfrenta o melhor da história. Agora vou tê-lo como companheiro e espero estar à altura, ajudá-lo em todos os desafios e ajudar a equipe a conquistar tudo", explicou Vidal, que venceu duas Copas América derrotando a Argentina na final, em 2015 e 2016.

Vidal chega proveniente do Bayern de Munique para suprir a saída do brasileiro Paulinho, emprestado ao Guangzhou Evergrande chinês. A transferência do jogador chileno foi concluída por 19 milhões de euros mais três milhões em variáveis, segundo a imprensa espanhola.