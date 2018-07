Barcelona anuncia contratação do atacante Malcom

O Barcelona anunciou nesta terça-feira a contratação do brasileiro Malcom por € 41 milhões, um dia depois de o Bordeaux comunicar que o jogador estava a caminho da Roma.

Com três temporadas de experiência na primeira divisão francesa, o atacante de 21 anos "assinará contrato com o clube para as próximas cinco temporadas", anunciou o clube espanhol em comunicado.



O Barcelona estava em busca de um ponta e chegou a procurar Willian, do Chelsea. O titular da Seleção na Copa, no entanto, foi considerado muito caro – o clube inglês pediu € 80 milhões. O plano B, então, passou a ser Malcom, que foi revelado pelo Corinthians.



O jovem de 21 anos estava a caminho da Roma, mas o Bordeaux impediu a negociação à espera de uma proposta mais vantajosa do Barcelona.