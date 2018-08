Barcelona anuncia contratação de Arturo Vidal

€ 21 milhões (cerca de R$ 90 milhões) ao Bayern de Munique pela contratação do chileno, que assinará contrato de três anos.

Vidal teria sido um pedido do técnico Ernesto Valverde para suprir a saída de Paulinho, que voltou ao futebol chinês após a Copa do Mundo. O meia 31 anos é a quarta contratação dos catalães para a próxima temporada e chega para dar maior experiência ao meio de campo azul-grená. Além da saída do brasileiro, o setor também sofreu a baixa de Andrés Iniesta. Agora, Valverde conta com Busquets, Rakitic, Arthur, Rafinha, Coutinho, Denis Suárez e Vidal para o meio.



Em três temporadas no Bayern, o chileno atuou 124 vezes, marcando 22 gols.

O Barcelona anunciou na tarde desta sexta-feira (3) a contratação do meia Arturo Vidal. O clube catalão pagará até