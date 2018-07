Barbieri testa Uribe no lugar de Éverton Ribeiro

Colombiano pode atuar tanto no comando do ataque, ao lado de Guerrero, quanto aberto pelo lado direito do campo

Na noite deste sábado (21), o Flamengo enfrenta o Botafogo no Maracanã, às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último treino antes da partida, o técnico Maurício Barbieri esboçou duas alterações em relação à equipe que perdeu para o São Paulo no meio de semana.



O volante Gustavo Cuéllar volta ao time após cumprir suspensão, no lugar de Rômulo. Já o colombiano Fernando Uribe deve ser o substituto de Éverton Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador já havia testado a equipe com o atacante atuando ao lado de Paolo Guerrero e chegou a dizer que Uribe poderia atuar também pelo lado do campo.



O colombiano fez sua estreia com a camisa rubro-negra na última quarta-feira, entrando aos 16 minutos do segundo tempo, no lugar de Marlos Moreno. Canhoto, o camisa 20 atuou mais pela faixa direita do campo, finalizou três vezes e perdeu três boas oportundades para empatar a partida.



"A gente foi conversando na ida para o Maracanã de como era o ambiente, como era jogar pelo Flamengo. Uma pena que ele não pôde estrear com gol e vitória. Tenho certeza que ele vai ser um jogador importantíssimo para a gente. Ele tem uma característica de querer fazer gols e está sempre bem posicionado. É um jogador que vai somar bastante para a gente no decorrer do campeonato", disse o goleiro Diego Alves sobre o novo companheiro de clube.