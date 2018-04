Barbieri testa duas alterações no time titular

Pará e Willian Arão ganham oportunidade entre os titulares; interino foca treino em saída de bola e chega a usar uma mesa tática

"A gente tem que treinar pra ideia do treinador que está agora, que é o Barbieri", disse o volante Gustavo Cuéllar na última segunda-feira (9). E o técnico está tentando colocar em prátia suas ideias de jogo no time titular do Flamengo. Nesta terça-feira, o treinador fez duas alterações na equipe titular, em relação ao time que iniciou o amistoso contra o Atlético-GO no último sábado, e focou o treinamento na saída de bola.





O lateral-direito Pará ganhou a posição de Rodinei, enquanto Willian Arão voltou a ser titular, deixando Éverton Ribeiro entre os reservas. Além disso, o zagueiro Juan foi poupado de parte da atividade, dando lugar a Léo Duarte na zaga, ao lado de Réver.



O interino focou a atividade em situações de saída de bola. Em dado momento do treinamento, Barbieri paralisou a atividade e levou uma mesa tática para dentro de campo para explicar aos jogadores o que queria que eles fizessem.



O Flamengo se preprara para sua estreia no Brasileirão, no próximo sábado, às 19h, no Barradão, contra o Vitória. Quatro dias depois, a equipe encara o Independiente Santa Fé, no estádio Nilton Santos, pela Copa Libertadores.