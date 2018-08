Barbieri destaca preocupação defensiva contra o Cruzeiro

Gol qualificado fará equipe carioca atuar com maior cautela no Maracanã pelas oitavas da Libertadores

Em competições de mata-mata, que levam em conta o gol fora de casa como critério de desempate, a preocupação em não ter sua meta vazada como mandante é quase uma regra. Na noite desta quarta-feira (8), quando Flamengo e Cruzeiro se enfrentarem no Maracanã pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o rubro-negro vai entrar em campo com a preocupação de não sofrer gols e levar uma boa vantagem para a partida de volta no Mineirão, no próxima dia 29.



"A questão do gol qualificado muda um pouco o cenário porque às vezes é mais vantajoso você empatar em 0 a 0 do que 1 a 1. A gente tem que ter um cuidado e isso traz uma vantagem para eles no jogo de lá, porque qualquer gol que a gente faça lá coloca eles numa situação incômoda. O mais importante disso é o trabalho que a gente faz de entender o adversário e procurar pontos fortes e os pontos mais vulneráveis. Volto a dizer, é uma grande equipe. Acho que os dois resultados da Copa do Brasil no ano passado reflete o equilíbrio entre as duas equipes. Eu acho que eles vão tentar fazer uso da maturidade do time deles. A gente tem que aproveitar o fator campo e a torcida, que a gente espera que nos apoie do início até o final", afrmou o técnico Mauricio Barbieri.



Até em função da preocupação defensiva, o técnico faz mistério em relação ao substituto de Lucas Paquetá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo sofrido na última partida da fase de grupos.



"Paquetá tem características únicas e nosso papel é encontrar alguém que possa, dentro da posição exerceras funções principais e prioritárias e que possa agregar outras coisas também. O Paquetá tem muitas qualidades individuais e o jogador que vai entrar lá pode ter outras qualidades e nosso papel é saber explorar essas outras qualidades. A gente já jogou sem ele, não é uma novidade isso. É um jogador que faz falta, mas nosso papel é encontrar alguém que possa cumprir a posição, exercer as mesma funções eque possa agregar ao nosso jogo, mesmo com características diferentes da dele", escondeu o treinador rubro-negro.



O Cruzeiro de Mano Menezes ficou conhecido pela forma fechada como atua contra adversários mais complicados. Foi assim, por exemplo, na final da Copa do Brasil do ano passado, nas duas partidas contra o próprio Flamengo. Mesmo com essa característica do time celeste, Barbieri não arrisca um Cruzeiro mais defensivo, vê mudanças recentes no estilo de jogo da equipe e afirma estar preparado para um outro tipo de abordagem de jogo do rival.



"Eu incorreria num erro muito grande se eu dissesse como Cruzeiro vem jogar, porque tem um treinador muito qualificado e temos que estar sempre atentos a eventuais surpresas. Se em muitos momentos eles optaram por uma postura mais defensiva, também é verdade que em alguns dos últimos jogos eles adiantaram a marcação. A gente tem que estar preparado para todas as situações. Seria muito ingênuo da nossa parte dizer como eles vêm jogar", analisou Bariberi.



Veja o que Mauricio Barbieri disse na entevista coletiva antes do jogo entre Flamengo e Cruzeiro:



Jogo contra o Grêmio no sábado causa preocupação?

"A gente sabe que não fez um jogo à altura do que poderia e do se espera. A gente já conversou, já ajustou e o grupo está completamente focado no próximo desafio, que é o Cruzeiro. É um desafio muito grande."



O que espera do Cruzeiro?

"A gente sabe que vai encontrar uma grande equipe e um grande treinador do outro lado. É o treinador mais longevo da Série A, tem um trabalho de longa data e uma equipe com uma maneira muito definida de jogar. Vai ser um grande desafio, a gente trabalhou e fez os ajustes necessários."



Situação de Paolo Guerrero

"Existe a questão administrativa que ainda está sendo resolvida entre o Guerrero e o clube. Nessa parte eu não me envolvo. Ele ainda está na fase final de voltar a campo por causa do edema que ele teve. A participação dele fica difícil, mas vou aguardar até o último instante para decidir isso."



Piris da Motta

"Eu senti ele feliz, motivado e tem se dedicado bastante nos treinos. Está em processo de adaptação. Ele foi muito bem recebido pelos demais. O Diego Alves e o Diego, pela facilidade que têm no espanhol, têm se comunicado com ele nos treinos para facilitar o entendimento dele.Acho que ele está bem incorporado e só tende a crescer."



Jogar a primeira partida em casa

Psicológico em um mês decisivo

"Apesar de ter alguns jogadores jovens, o grupo é muito maduro e experiente. Mesmo quando a gente vinha na liderança, a gente falava que ainda muita coisa para acontecer. O mais importante é permanecer nas primeiras posições para continuar disputando o campeonato. Essa inversão momentânea da liderança também não traz um peso excessiva. Ainda existe muito campeonato, muita coisa para acontecer. No momento, a gente está procurando focar na Libertadores e no Cruzeiro. A gente entende que as oscilações vão acontecer, é algo normal."



Disputar três campeonatos importantes

"Nós mesmos falamos da dificuldade que seria poder conqusitar os três campeonatos. A gente sabe que é um feito muito difícil, mas a gente não abre mão de disputar as três. Abrir mão de qualquer uma delas seria muito ruim. Vamos brigar pelas três até o momento que isso seja possível. O trabalho que a gente faz é que isso seja possível até o final. Eu não tenho como prever o que vai acontecer. A gente segue nessa filosofia de encarar o próximo jogo como o mais importante."



Time sem Paquetá na quarta

"Paquetá tem características únicas e nosso papel é encontrar alguém que possa, dentro da posição exerceras funções principais e prioritárias e que possa agregar outras coisas também. O Paquetá tem muitas qualidades individuais e o jogador que vai entrar lá pode ter outras qualidades e nosso papel é saber explorar essas outras qualidades. A gente já jogou sem ele, não é uma novidade isso. É um jogador que faz falta, mas nosso papel é encontrar alguém que possa cumprir a posição, exercer as mesma funções eque possa agregar ao nosso jogo, mesmo com características diferentes da dele."



Voltar a jogar Libertadores

"A gente tem um grupo muito maduro e experiente. A gente encara como mais uma grande decisão, sem colocar grau de importância maior que Copa do Brasil e Brasileiro. O grupo é bastante consciente da dificuldade que a gente vai encontrar e o grupo está muito motivado para esse jogo. A gente só tem que ter cuidado e já conversamos sobre isso, que é um jogo de 180 minutos. A gente precisa fazer um jogo muito inteligente em casa, procurar adquirir uma vantagem sem se desesperar e se desorganizar."



Critério para poupar jogadores

"Existe mais de um critério, em especial a condição física. A gente faz uma série de avaliações, que nos dão uma direção se o risco de lesão é maior ou menor. Quando você joga três vezes na semana, o risco de lesões aumenta muito. Os critérios que a gente tem usado são as questões físicas, a análise do adversário e o tempo de recuperação. Uma cosia é você jogar quarta e sábado, com dois dias para descansar. Em um dado momento, a gente toma uma decisão pensando não no próximo jogo, mas no jogo subsequente. E sempre pensando em fazer o melhor e seguir sendo competitivo nas três competições."



Clima de revanche com o Cruzeiro?

"Não existe um clima de revanche. É outro campeonato, outra decisão. É um clássico do futebol brasileiro. Nossa equipe vem numa crescente boa. Isso faz com que seja outra disputa. Eu não vejo o Cruzeiro como favorito, assim como não vejo o Flamengo como favorito. São duas grandes equipes, muito organizadas e muito qualificadas. Os detalhes que vão fazer a diferença."



Henrique Dourado

"É um jogador que tem nos ajudado bastante, conta com minha confiança. Existe uma disputa dentro do elenco e a gente tem que avaliar os jogadores em cada momento. Neste momento, eu não tenho feito a opção de começar com ele de início. Mas é um jogador bastante qualificado."



Lincoln pode ganhar a vaga do Uribe?

"Ele vem crescendo, vem tendo boas participações. Ele entrou bem no último jogo, mesmo a gente não tendo jogado bem. Ele é umas possibilidades que a ente tem, assim como o Uribe, que é um jogador que tem excelentes números. Ele ainda está se adaptando à nossa forma de jogar, mas também tem conribuído muito. Todos eles são jogadores qualificados e vamos fazer nossa escolha baseado no que pode trazer mais problemas à equipe do Cruzeiro."



Cruzeiro vai jogar fechado esperando os contra-ataques?

"Eu incorreria num erro muito grande se eu dissesse como Cruzeiro vem jogar, porque tem um treinador muito qualificado e temos que estar sempre atentos a eventuais surpresas. Se em muitos momentos eles optaram por uma postura mais defensiva, também é verdade que em alguns dos últimos jogos eles adiantaram a marcação. A gente tem que estar preparado para todas as situações. Seria muito ingênuo da nossa parte dizer como eles vêm jogar."



Piris da Motta pode estrear

"O Jean é uma possibilidade assim como o Piris também. O resultado de 0 a 0 seria mais benéfico que o resultado de 1 a 1, mas não é o resultado que a gente vai buscar. A nossa ideia é buscar a vitória, fazer impor nosso mando de campo e que a gente consiga encontrar espaços na equipe do Cruzeiro."



Vitinho e Marlos

"São duas possibilidades que a gente tem. Acho que o Marlos vem atuando bem, o Vitinho vem em processo de adaptação. Os dois são grandes jogadores, têm capacidade de desequilíbrio individual. A gente vai avaliar em relação à equipe do Cruzeiro e vai fazer a escolha que seja melhor para início de jogo, sem descartar as mudanças. A gente nunca pode esquecer que começa com 11 e pode usar 14, com as três trocas. Tem que estar sempre contando com todas essas possibilidades para surpreender o adversário e fazer mudanças que alterem o panoramado jogo."