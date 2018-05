Bandeira sobre Barbieri: 'está sendo estudado e aprovado'

Presidente rubro-negro fala sobre situação do técnico interino e diz que não tem pressa na definição do nome do treinador

Na noite desta quinta-feira (10), o Flamengo enfrenta a Ponte Preta pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista ao programa "Seleção SporTV", o presidente Eduardo Bandeira de Melo falou sobre a situação do técnico interino Mauricio Barbieri.



"Competência técnica nós sabemos que ele tem, mas a vida de treinador de um grande clube envolve outras variáveis. Ele está sendo estudado e aprovado em todas elas. Não temos nenhuma pressa para definir um treinador de renome. Provavelmente vamos investir, a curto prazo, na contratação de um coordenador técnico, mas ainda não temos um nome para o cargo", analisou o presidente rubro-negro.



A favor do treinador está a opinião do elenco rubro-negro. O estilo dos treinos e de jogo de Barbieri agrada os jogadores do clube, que já elogiaram o técnico publicamente em várias oportunidades. Na entrevista coletiva dest quarta-feira, o meia Lucas Paquetá afirmou que o elenco do Fla já considera Barbieri como treinador efetivo do clube.



"Para nós, o Barbieri é efetivo. A gente comprou a ideia dele. É um profissional que conversa bastante no dia a dia, procura deixar cada jogador à vontade para falar, se posicionar. Fico feliz por ele, por essa oportunidade. O Flamengo só tem a ganhar com isso", afirmou Paquetá.



Mauricio Marbieri assumiu o Flamengo de forma interina após a eliminação para o Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca e já comandou a equipe em oito partidas, conquitando cinco vitórias e três empates.