Baloy sobre Panamá: 'não merece ter um resultado assim'

Zagueiro marcou o primeiro gol da seleção panamenha num Mundial: 'vai entrar pra história'

Felipe Baloy, zagueiro da seleção do Panamá, não segurou as lágrimas após a derrota por 6 a 1 da Inglaterra neste domingo (24), em Nizhny Novgorod, palco do primeiro gol do estreante na história da Copa do Mundo.



Durante comemoração do gol, apontou para os colegas no banco de reservas e foi, além abraçado pelo time e pelo técnico, aplaudido pela torcida, que por um momento ignorou a goleada que tomava e celebrou o primeiro gol panamenho como se fosse uma vitória.



O jogador de 37 anos, que atualmente defende o Municipal e já passou pelo Atlético-PR e pelo Grêmio, pretende se aposentar após a edição de 2018 do Mundial. Ele também afirmou que o Panamá não merecia sofrer tamanha goleada.



"Este grupo tem lutado, tem trabalhado para chegar até aqui e não merece ter um resultado assim" começou o zagueiro à imprensa após a derrota "mas o futebol é assim. As equipes rivais são superiores, nós temos que lidar com isso, e este placar serve para ver em que estágio estamos no futebol".



Sobre o primeiro gol do país numa Copa do Mundo, Baloy destaca muito o trabalho em equipe "se não fosse por meus companheiros, não conseguiria marcar este gol. Temos que trabalhar agora, temos mais uma partida e vamos tratar de terminar de forma digna com uma boa apresentação. Agora é trabalhar e pensar na Tunísia", completou.



Além desse feito, o zagueiro é o estreante mais velho a marcar um gol num torneio Mundial, com 37 anos. Até então, o recordista era o argentino Martín Palermo, que tinha 36 anos.



O Panamá encara a Tunísia na próxima quinta-feira (15), às 15h (horário de Brasília), em Saransk. Ambas equipes estão eliminadas.