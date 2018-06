Baloy se aposentará após duelo com Tunísia

Zagueiro foi o estreante mais velho a marcar numa Copa do Mundo, além de fazer o primeiro gol da seleção panamenha na história do torneio

Felipe Baloy e o Panamá fizeram história na edição 2018 da Copa do Mundo: o zagueiro foi o autor do primeiro gol da seleção na história do Mundial, além de ser o mais velho estreante a marcar no torneio. Porém, com a equipe já eliminada, o jogador de 37 anos anunciou que pendurará as chuteiras na quinta-feira (28), após a partida contra a Tunísia, que também já está fora do torneio.



Baloy já defendeu o Grêmio e o Atlético-PR, hoje defende o Municipal e soma mais de 100 partidas com a camisa da seleção panamenha.



"Não sei se jogarei ou não contra Tunísia, mas definitivamente é meu último jogo pela seleção" revela o camisa 23 em entrevista coletiva "gostaria de continuar ligado ao futebol. Vou descansar e pensar. Tenho alguns projetos, cursos para ser treinador ou dirigente, preparar-me para algo assim", completa.



O jogador também comenta sobre, até então, o primeiro e único gol do Panamá durante o campeonato, em uma derrota de 6 a 1 contra a Inglaterra. A torcida comemorou como se fosse uma vitória mesmo diante da goleada, e Baloy afirma ter sido um orgulho fazer o gol. "É um gol de todos. Isso nos dá ânimo e nos motiva para tentar terminar o torneio com uma vitória. Por que não? Foi um caminho longo e complicado não só para mim, mas para a seleção e agora é um orgulho ter podido jogar esta partida".



Felipe Baloy tentou três vezes levar o Panamá à uma Copa do Mundo, e só conseguiu no fim de 2017, "viver isto aos 37 anos é algo que devo agradecer, porque muitos não tiveram chance" comenta o defensor, "agora tenho tudo o que sonhei".



O Panamá realiza seu último jogo na quinta-feira (28), às 15h (horário de Brasília) em Saransk contra a Tunísia. No mesmo grupo, já classificados, estão Inglaterra e Bélgica, que duelarão em Kaliningrado no mesmo dia e horário.