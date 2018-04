Bale só sairá do Real Madrid 'empurrado'

Gareth Bale, que tem contrato até 2011, diz que não quer sair no verão e que terá de ser o clube a colocá-lo no mercado se quiser vendê-lo

Gareth Bale vive momentos difíceis no Real Madrid, após ter sido novamente reserva em jogos da Liga dos Campeões. No entanto, segundo o jornal "AS", o seu empresário insiste que Bale não quer sair no verão e que terá de ser o clube madrileno a colocá-lo no mercado se quiser vendê-lo, já que tem contrato válido até 2022.



O jogador do País de Gales chegou em 2013 proveniente do Tottenham, naquela que foi a transferência mais cara da história, então avaliada em 100 milhões de euros. Bale já trabalhou com três treinadores desde que chegou ao Real Madrid (Ancelotti, Benítez e Zidane) e foi sempre uma unanimidade, já que os técnicos o viam como insubstituível nos seus esquemas táticos.



Contudo, tudo mudou a 14 de fevereiro de 2018, quando na primeira rodada das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do PSG, o galês foi para a reserva e viu Isco ocupar o seu lugar, tendo atuado somente 22 minutos nessa partida. A história voltou a repetir-se no jogo seguinte dessa eliminatória, onde atuou apenas 14 minutos, e também no encontro da última terça-feira, frente ao Juventus, no qual foi um reserva não utilizado.



A titularidade de Gareth Bale parece estar garantida na partida frente ao Atlético Madrid, no domingo (8). Segundo a publicação "AS" , o objetivo de Zidane é "preservar o bom ambiente".



O Real Madrid terá uma decisão difícil em relação ao futuro de Bale, temendo a desvalorização do passe do atacante pelo fato de ser reserva e da sua seleção não ter conseguido a qualificação para o Mundial'2018.