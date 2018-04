Balbuena volta e Sheik é mantido entre os titulares

O técnico Fábio Carille não quis antecipar a escalação e só revelou os titulares momentos antes da primeira partida de decisão do Campeonato Paulista contra o Palmneiras, neste sábado (31). Em relação ao time que eliminou o São Paulo na semifinais, houve apenas o retorno do zagueiro Balbuena, que estava com a Paraguai, para amistoso nos EUA.Apesar do desgaste da dura partida contra o São Paulo, o atacante Emerson Sheik foi mantido na equipe. Romero fica no banco de reservas. Recuperado de lesão, Jadson foi relacionado, ficará no banco e tem condições de atuar 15 minutos.