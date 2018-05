Bahia volta a golear Vasco na Fonte Nova

Tricolor repete placar que já havia feito na Copa do Brasil sobre a equipe carioca

Em partida muito brigada, o Bahia venceu o Vasco na Fonte Nova na tarde deste domingo (27) por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.



O Vasco começou assustando logo aos dois minutos de jogo. Rafael Galhardo bateu de fora da área e a bola passou perto do gol de Anderson. Depois, o Bahia controlou mais as ações da partida. O tricolor teve 60% de posse de bola e finalizou oito vezes. Mas o primeiro tempo foi marcado por entradas fortes, confusões e quatro cartões amarelos.



No segundo tempo, o jogo continuou bastante brigado, mas teve bola na rede. Aos 21 minutos, João Pedro fez bela jogada pela direita, driblou Fabrício e cruzou rasteiro para Élber, no meio da área, empurrar a bola para dentro do gol. O Bahia ainda teve boa chance de ampliar. Zé Rafael recebeu de Vinícius nas costas da defesa e bateu de fora da área. A bola bateu no travessão e quicou em cima da linha. O volante Leandro Desábato foi expulso após entrada dura em Flávio. Aos 43, Zé Rafael foi lançado por Régis novamente. Desta vez, o camisa 10 driblou Fernando Miguel e ampliou o placar. Ainda houve tempo para mais um. Allione recebeu de Gregore, invadiu a área e tocou para Régis fazer o terceiro.



Com a vitória, o Bahia chegou aos oito pontos e pulou para a 15ª posição. Já o Vasco caiu três posições e agora ocupa o 12º lugar. Na próxima quinta-feira, o Bahia vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Já o Vasco recebe o lanterna Paraná em São Januário na quarta-feira.