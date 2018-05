Bahia vence Vasco com autoridade na Fonte Nova

Tricolor finaliza mais de 20 vezes, tem mais de 60% de posse de bola e constroi boa vantagem para jogo em São Januário

Com um primeiro tempo impecável e mais de 20 finalizações na partida, o Bahia venceu o Vasco por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (9) na Fonte Nova e conquistou uma boa vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil.



O primeiro tempo foi um massacre do Bahia, com 67% de posse de bola e 11 finalizações. O tricolor começou fazendo uma blitz e levando perigo sempre pelo lado esquerdo da zaga carioca. Aos 18, João Pedro fez boa jogada, chutou, a bola desviou na zaga vascaína e sobrou para Zé Rafael acertar um lindo chute no ângulo de Martín Silva.



Pouco depois, Vinícius cobrou falta na área e Edigar Junio, sozinho, cabeceou no contrapé do goleiro cruzmaltino para ampliar. A vantagem poderia ter sido ainda maior se Paulão não tivesse salvado chute de Élber em cima da linha e Martín Silva não se recuperasse para evitar gol contra de Paulão.



O segundo tempo começou e o Bahia já ameaçou logo nos primeiros minutos. Após bom lance de João Pedro, novamente, Élber bateu dentro da área e Martín Silva conseguiu desviar a bola para escanteio. Aos quatro minutos, Zé Rafael fez jogada pela esquerda e tocou para Vinícius. Com liberdade na meia-lua, o jogador dominou e bateu com categoria, sem chances de defesa para Martín.





Os dois times voltam a se enfrentar em 16 de julho, em São Januário. O Bahia pode perder por até dois gols de diferença.