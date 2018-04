Bahia marca nos acréscimos e vence Santos

Em jogo com poucos lances de gol, Tricolor conquista primeira vitória

O Bahia recebeu o Santos na Fonte Nova, pela segunda rodada, venceu por 1x0 e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O time paulista conheceu sua primeira derrota na competição.



Em um jogo truncado, disputado no meio campo, os dois times produziram poucas chances de gol durante toda a partida.



Aos 50 minutos do segundo tempo, depois de uma cobraça de escanteio, Júnior Brumado aproveito a sobra da bola e marcou de pé direito.



O Bahia conquistou os três primeiros pontos no Brasileiro. O Santos continua com os três conquistados na primeira rodada.