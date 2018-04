Bahia é campeão estadual no Barradão

Depois de 16 anos, o Bahia voltou a festejar um título dentro da casa do principal rival. Neste domingo (8), o tricolor venceu o clássico decisivo por 1 a 0 e ergueu a taça do Campeonato Baiano 2018 no Barradão. O último título comemorado pelo esquadrão no estádio rubro-negro havia sido em 2002, pela Copa do Nordeste.

O gol marcado por Elton na etapa final fez o Bahia nem precisar do regulamento. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, na Fonte Nova, o tricolor só precisava empatar para ficar com o título.