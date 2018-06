Avião da Arábia Saudita tem pane técnica e pega fogo em pleno voo

Apesar da ocorrência, jogadores e comissão técnica desembarcaram em segurança no aeroporto de Don

A seleção da Arábia Saudita levou um susto durante a viagem de Moscou a Rostov. Segundo a Federação Saudita de Futebol, o voo que levava o plantel acabou sofrendo uma pane técnica durante o trajeto de 1.075 km entre as duas cidades, e pegou fogo em uma das asas.



De acordo com informações da Federação, ninguém ficou ferido. Apesar dos problemas, os jogadores desembarcaram sem problemas em Rostov, onde se preparam para enfrentar o Uruguai, pela segunda rodada do Grupo A do Mundial. Em Rostov, a Arábia Saudita enfrenta o Uruguai na quarta-feira, às 12h. Goleada por 5 a 0 pela Rússia na primeira rodada, a equipe do Oriente Médio precisa vencer para seguir com boas chances de classificação às oitavas de final.