Austrália goleia; Coreia do Sul perde

Seleções realizaram amistosos preparatórios na Europa e na Ásia

As equipes que estarão na Copa do Mundo da Rússia seguem disputando jogos preparatórios para os últimos ajustes. Nesta sexta-feira (1), na cidade austríaca de Saint Polten, a Austrália goleou a República Tcheca por 4 a 0, com gols de Leckie (2), Nabbout e Jugas (contra).



Em sua quinta Copa do Mundo, a Austrália integra o grupo C, ao lado de França, Peru e Dinamarca.



Em Jeonju, a Coreia do Sul perdeu para a Bósnia por 3 a 1. O destaque do amistoso foi Visca, que marcou os três gols dos visitantes. Os sul-coreanos descontaram com Jae-Sung Lee.



Na Rússia, a Coreia do Sul fará sua 10ª participação em Copas, e estará no grupo F, ao lado de Alemanha, México e Suécia.