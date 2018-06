Atual campeã estreia contra destemido México

Alemães se preparam para encarar desafio mais duro da primeira fase

Defedendo o título do Mundial, a Alemanha estreia na Copa da Rússia, neste domingo (17), em Moscou (Lujniki), contra o México, às 10h, em principal duelo do grupo F. Uma das favoritas para conquistar o torneio, a equipe de Jöachim Löw terá pela frente um adversário ofensivo que tentará jogar de igual para igual.



Classificado no 1º lugar das Eliminatórias da Concacaf, o México é o adversário mais duro dos alemães na primeira fase: "É uma seleção com muita qualidade técnica e tática. É um rival perigoso, que lida bem com a bola", afirmou Löw.



Rumo à sua terceira Copa consecutiva comandando a Alemanha, o técnico conta com base parcialmente igual a que venceu o Mundial no Brasil, além de novas estrelas, como o lateral-direito Kimmich, o meia-atacante Draxler e o atacante Timo Werner.



Em tom tranquilo, uma das principais peças alemãs, o meio-campista Toni Kroos avaliou "Tudo está ótimo. Evoluímos nos amistosos. Claro que todo trabalho foi construído pensando na Copa do Mundo, então ficamos felizes quando ela começa. Espero que a gente continue até o fim da competição".



Sem medo de atacar, os mexicanos comandados pelo técnico Juan Carlos Osorio não devem se acoar diante dos atuais campeões mundiais. "(O treinador) nos disse que só há três jogadores capazes de fazer os gols que mudam ou definem um jogo. E nenhum deles joga com a Alemanha. Nem Messi, nem Neymar, nem Cristiano Ronaldo. A Alemanha não é invencível, é um time de respeito", afirmou o defensor Carlos Salcedo.



Imprevisível, a equipe de Osorio não trabalha com uma referência fixa no ataque, e preza pelo dinamismo e rapidez nas transições. O principal destaque do time segue sendo o atacante Chicharito Hernandez, apesar da fraca temporada europeia, acompanhado pelos meio-campistas Jesús Corona e Héctor Herrera.