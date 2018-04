Atlético perde para Real Sociedad e aproxima Barça do título

O Atlético de Madri foi derrotado pela Real Sociedad por 3 a 0 fora de casa pela Real Sociedad, nesta quinta-feira (19), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, e deixou o Barcelona, ainda mais próximo do título.

O brasileiro Willian José abriu o placar para a Real Sociedad e Juanmi marcou duas vezes para selar a vitória basca. O resultado que deixa o Atlético a 12 pontos do Barça, a cinco rodadas para o término do campeonato.

O Barcelona não joga neste final de semana pelo Campeonato Espanhol pois disputará a final da Copa do Rei contra o Sevilla, neste sábado (21). A equipe de Messi retoma a disputa no Espanhol no dia 28 de abril contra o ameaçado La Corunã, e pode até levantar o título caso o Atlético de Madri não some pontos na próxima rodada.