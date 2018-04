Atlético-MG vence o Corinthians no Independência

segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro

Mesmo com dificuldade para furar o sistema defensivo do Corinthians, o Atlético Mineiro criou boas chances e dominou na primeira etpa de jogo. Foram seis finalizações do Galo contra nenhuma do Corinthians. O Alvinegro perdeu Fagner ainda no começo de jogo. Pressionando, o Galo chegou ao gol com Róger Guedes, que pegou rebote de bola na trave de Ricardo Oliveira. No entanto, o lance foi anulado pela arbitragem, por toque de mão de Ricardo Oliveira, para revolta do torcedor atleticano.

O Corinthians voltou para o segundo tempo com Emerson Sheik no lugar de Clayson, mas o Atlético continuou pressionando. A recompensa chegou perto do final da partida, quando Róger Guedes empurrou a bola para as redes, aproveitando cruzamento de Patric . Após o lance, os corintianos ainda pediram falta em cima de Mantuan, que tocou na bola por último antes do gol.

O Atlético agora muda a chave para a Copa do Brasil. Na quarta-feira recebe a Chapecoense, no primeiro jogo das oitavas de final. Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo joga contra o São Paulo sábado, no Morumbi. Já o Corinthians joga pela Copa Libertadores, também na quarta-feira, contra o Independiente, em Itaquera. Pelo Brasileiro, enfrenta o Ceará no domingo, também em sua casa.

