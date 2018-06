Atlético e Chapecoense empatam em 3 a 3

No final do primeiro tempo, Leandro Pereira levou cartão vermelho. Mesmo com um jogador a menos, o Chapecoense marcou gol com Arthur, de falta, nos acréscimos do primeiro tempo.



Na volta do intervalo, o Galo avançou com gol de Roger Guedes aos 13 minutos. Cinco minutos depois, Fábio Santos fez pênalti em Arthur, dando a chance para o adversário empatar. A cobrança foi marcada por Wellington Paulista.



Na próxima rodada, o Chapecoense enfrenta o Vitória, em Salvador. Já o Atlético joga contra o América-MG, no Horto.

A partida entre Atlético-MG e Chapecoense terminou em empate neste sábado (2). O placar ficou de 3 a 3. Com o resultado, o time mineiro perde a terceira rodada seguida.O primeiro gol foi marcado pela Chape aos 19 minutos do primeiro tempo com chute de Leandro Pereira. O empate veio logo em seguida com Ricardo Oliveira.O placar avançou em favor do Galo por uma cobrança de pênalti marcada por Fábio Santos, o primeiro gol do jogador no campeonato. O lance aconteceu entre Wellington Paulista e Gabriel.