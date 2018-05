Atlético de Madrid encara Olympique de Marselha em busca do tri

O Atlético de Madrid tentará conquistar o terceiro troféu da Liga Europa de sua história, nesta quarta-feira (15), diante do Olympique de Marselha, que chega à decisão com fome de título. A equipe francesa considera a final uma chance histórica.

Na última década, os espanhóis foram presença habitual em finais europeias. Em 2010 e 2012, conquistaram a Liga Europa, enquanto em 2014 e 2016 perderam as decisões da Champions League para o Real Madrid.

Isso deu um status continental ao Atlético, algo que falta ao time francês, que encara a quinta final europeia de sua história.

Em 1993, o Olympique conquistou a Champions League, sonho do time espanhol. Já em finais de Liga Europa, a equipe perdeu ambas que disputou, em 1999 e 2004. Além dos dados históricos, Atlético e Olympique entram em campo para definirem suas temporadas.





Olympique de Marseille 1993 Foto: Reprodução

Para o Atlético, que praticamente garantiu o vice-campeonato do Espanhol, seria a chance de terminar o ano se redimindo da eliminação precoce na fase de grupo do principal torneio europeu.

Já o Olympique, 4º colocado no Francês a uma rodada do final do campeonato, tem como objetivo, além do título, assegurar uma vaga na Champions League.



Simeone Suspenso

"Faremos tudo possível para vencer o torneio, mas seremos azarões contra o Atlético de Madrid", declarou o técnico do Olympique, Rudi Garcia, após a classificação para a decisão na prorrogação da semifinal.

Nos dias prévios da final, o Olympique se viu diante de várias dúvidas por lesões de jogadores (Dimitri Payet, Bouna Sarr, Rolando, Konstantinos Mitroglou). O caso de Payet, desfalque no último jogo da Ligue1 contra o Guingamp (3-3), é especialmente preocupante mas deu sinais positivos. No domingo, Garcia tentou tranquilizar dizendo que o jogador teria "um pequeno alerta" muscular.

No Atlético de Madrid, a principal perda está no banco de reservas: o argentino Diego Siemone foi suspenso na semifinal contra o Arsenal e não vai poder acompanhar o jogo na beira do gramado. Seu braço direito, Germán 'Mono' Burgos, será o substituto assim como no jogo de volta contra os Gunners no Metropolitano.

Simeone Foto: Reprodução/Atlético de Madrid

"Vamos jogar uma nova final, onde aparecem muitos sentimentos. Os jogadores estão bem e o momento é de dar tranquilidade. Que a experiência que temos sirva para nos desenvolvermos da melhor maneira. É preciso se entregar com o coração", indicou o treinador argentino nesta quarta-feira.

"Estou decepcionado que Simeone esteja suspenso. É difícil que te tirem de estar próximo dos jogadores. Poderiam encontrar outras punições para os treinadores", se compadeceu Rudi Garcia nesta quarta.

"Simeone é um treinador formidável, um vencedor. Eles têm a melhor defesa de LaLiga, mas também jogadores incríveis no ataque, como Griezmann e Diego Costa principalmente", destacou o francês.

"Somos dois times com similaridades. Temos boa bola paradas, muitas semelhanças. Vai ser uma final linda", indicou Simeone.





Segurança

"Pode ser que tenhamos semelhança, somos times com caráter. Eles têm mais experiência, mas amanhã se joga em um jogo e tudo é possível", destacou Garcia.

O uruguaio José Giménez e Vitolo Machín eram dúvidas por problemas físicos, mas foram relacionados por 'Cholo'. Já o Olympique deve contar com todo seu jogadores, segundo confirmou o treinador.

A final da Liga Europa será disputada com um esquema de segurança reforçado e especial, por contra do temor de badernas gerados pela grande rivalidade entre torcedores de Olympique de Marselha e Lyon.

"Tomara que saia tudo bem e seja uma festa. Que se fale apenas de futebol quando acabe o jogo. O importante é aproveitar e que não exista dificuldades. Nós nos concentraremos no futebol, que é o que importa", declarou o uruguaio Diego Godín na véspera da partida.