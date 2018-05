Atlético de Madri e Olympique de Marselha estão na final

Na decisão, o Atlético vai em busca do seu terceiro título da Liga Europa. Nas duas vezes que disputou o título foi campeão. Em 2010 derrotou o Fulham por 2 a 1, na prorrogação, e levantou a taça. Já em 2012 goleou o Athletic Bilbao por 3 a 0 e ficou com o título.



A outra vaga ficou com o Olympique de Marselha. Apesar da derrota para o RB Salzburg por 2 a 1 na prorrogação, nesta quinta-feira, a equipe francesa se classificou pois havia vencido o jogo de ida, em casa por 2 a 0.



Será a terceira final de Liga Europa que o Olympique disputará. Apesar de já ter chegado à duas decisões, o time francês nunca foi campeão. Ficou com o vice em 1999 ao perder para o Parma por 3 a 0, e em 2004 foi derrotado pelo Valencia por 2 a 0.



A grande final será disputada em Lyon, no dia 16 de maio. Desde 2005, uma equipe do país-sede não alcança a final da Liga Europa,



Na Espanha, o Atlético de Madri venceu o Arsenal por 1 a 0, nesta quinta-feira (3), e garantiu vaga na decisão. Na ida, a equipe espanhola já havia vencido o adversário por 2 a 1.O único gol da partida foi marcado pelo brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que não balançava as redes há sete jogos pelo clube espanhol.O duelo também marcou a despedida do técnico Arsene Wenger de competições internacionais no comando do Arsenal. Durante quase 22 anos, ele comandou o clube, mas nunca conseguiu um título europeu.