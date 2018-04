Atlético-AC vence o Náutico, em Rio Branco

29.04.2018 20:53

O Timbu chega a segunda derrota em três jogos na Série C, e segue na lanterna do campeonato

O Atlético-AC bateu o Náutico por 1 a 0, na noite deste domingo, no estádio Florestão, em Rio Branco, capital do Acre, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e garante sua segunda vitória no campeonato e está em 2º lugar na chave.



Com a nova derrota - a segunda em três jogos - o Timbu segue na lanterna do grupo A, com apenas um ponto conquistado, e o pior entre os 20 clubes da Terceira Divisão.



Mesmo com uma uma formação bem modificada em relação ao time que foi goleado por 4 a 0 para o Botafogo-PB na última rodada, o Náutico não conseguiu a recuperação. No primeiro tempo, até começou a partida com mais volume de jogo, porém não conseguiu criar chances de gol. Os donos da casa abriram o placar no início da segunda etapa. Em chute de fora da área, Eduardo chutou e a bola desviou na zaga e garantiu os três pontos na tabela.



Os alvirrubros voltam a campo no próximo sábado, diante do líder Confiança, na Arena de Pernambuco.