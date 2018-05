Atleta da cidade disputará prova no RJ

Corredora inicia preparação para meia maratona

A corredora campineira, Cristiane Agostinho, de 37 anos, está se preparando para correr os 21 quilômetros da Meia Maratona Olympicus do Rio de Janeiro, que acontece no próximo dia 2 de junho. Cristiane, de 37 anos, já participou de quatro provas nesta categoria. Na última, realizada em fevereiro, a Track & Field, Etapa Market Place, foi campeã feminina superando seu melhor tempo de 1 hora, 29 minutos e 13 segundos.



No ano passado, Cristiane acumulou conquistas importantes como o 2° lugar geral da Corrida da Lua, 1° lugar geral da Volta da Unicamp, 9° lugar geral na Corrida Integração, 5° lugar feminino na Meia Maratona Pague Menos de Campinas e 2° lugar na categoria de 21 quilômetros na São Silvestre.



A Meia Maratona do Rio de Janeiro comemora 16 anos. Na edição deste ano, será permitido aos corredores que disputarem a prova de 21 quilômetros, também correrem a prova de 42 quilômetros. Os atletas que completarem as duas provas receberão uma medalha exclusiva da organização do evento pela participação.