Atacante Fabinho Alves se diz pronto para titularidade

Jogador ficou parado por cerca de dez dias, mas na próxima partida pode substituir Valdir, que está lesionado

Depois de entrar muito bem diante da Juazeirense e terminar a partida como um dos destaques da equipe do Santa Cruz, Fabinho Alves se credenciou a uma vaga no time titular. Com a lesão de Valdir, o atacante pode ser escalado pelo lado esquerdo do campo.



Sobre o momento e a questão física, Fabinho acredita que o tempo parado foi prejudicial, mas que vem melhorando durante os treinos. "A questão foi que fiquei parado por dez dias, por conta da conjuntivite. Certeza que vai faltar perna no final dos jogos, mas estou treinando bem há quase uma semana, a parte física também, e estou pronto", disse o jogador.



Além de Valdir, já citado, mais dois atletas ficam de fora do próximo compromisso: Allan Vieira e Vítor. Os dois estão entregues ao departamento médico. O lateral-esquerdo, mesmo assim, iria cumprir suspensão.



Sobre essas ausências, Fabinho Alves acredita que o grupo pode suprir. "Lógico que vão fazer falta, mas quem entrar precisa dar o máximo. E com certeza todos vão querer mostrar serviço para o professor que chegou há pouco tempo. Quem entrar vai querer dar conta do recado", falou.