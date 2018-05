Associação argentina se desculpa por 'manual para conquistar russas'

distribuído para dirigentes, futebolistas, técnicos e jornalistas durante um curso sobre o idioma e a cultura da Rússia, que irá sediar o mundial.





Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 de maio de 2018



No material há um capítulo com oito dicas de como "ter alguma oportunidade com as garotas russas". Entre as dicas estão "tratar a mulher russa como uma pessoa de valor, com ideias e desejos próprios", afirmando que as moças do país "não gostam de ser vistas apenas como um objeto".



Há também dicas sobre ter um discurso positivo, não tentar simplesmente levar a mulher russa para a cama, e também "ter a iniciativa".



Para finalizar, a dica número oito afirma que as mulheres russas gostam de falar sobre coisas importantes, e que não é de bom tom ficar falando sobre si mesmo e suas próprias qualidades. "Claro que você também vai encontrar garotas que só querer saber de coisas materiais, ver se você é bonito. Mas não se preocupe: existem muitas mulheres bonitas na Rússia para você e nem todas serão ideais. Seja seletivo", completa o texto.