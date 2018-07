As três linhas belgas no caminho de Tite

Agressiva e repleta de opções, badalada Bélgica tem perigoso ataque e possível fragilidade na defesa

Com um perfil diferente das equipes que o Brasil já enfrentou nesta Copa do Mundo, a Bélgica será o primeiro grande desafio técnico da Seleção Brasileira no Mundial.



Se a equipe mexicana já apresentou uma proposta ofensiva contra a Seleção Brasileira nas oitavas de final, o time belga deverá repetir a dose, porém sem o desnível técnico presente entre as seleções latino-americanas.



Jogando com três zagueiros, mais uma linha de quatro meio-campistas e três atacantes, a Bélgica é a equipe mais agressiva da Copa, com 77 finalizações feitas. A equipe europeia também tem o melhor ataque do torneio, com média de três gols por partida.



Grande parte do triunfo ofensivo dos próximos adversários da Seleção Brasileira é fruto da versatilidade da equipe na criação das jogadas.



Ao mesmo tempo em que a Bélgica tem jogadores rápidos jogando pelas pontas, como Hazard, e um meio de campo leve, com Witsel e De Bruyne, podendo acelerar o jogo com uma rápida troca de passes e dribles, os belgas também vão bem quando centralizam as ações, buscando Lukaku como referência no ataque, tanto em enfiadas de bola, como no jogo aéreo.



O ponto fraco da equipe de Roberto Martínez pode ser a linha com três zagueiros. Em todo o Mundial, a Bélgica já levou quatro gols, sendo dois nas oitavas de final contra o Japão, contando com falha do defensor Vertonghen pelo lado esquerdo. Com a velocidade do Brasil pelas pontas, somada a melhora de performance de Willian pelo setor, este pode ser o confronto mais vulnerável do time europeu.



Após entrar em campo durante todo o Mundial com a mesma formação, com exceção da última partida da fase de grupos contra a Inglaterra, a Bélgica deverá ter novidades contra o Brasil. O comandante Roberto Martínez deverá escalar Chadli e Fellaini, que entraram no decorrer da partida contra o Japão, e marcaram gols.



Por mais que seja volante originalmente, Fellaini deverá atuar na posição de Dries Mertens na ponta direita do ataque. Com menos velocidade, a Bélgica ganha mais altura e presença no lances de jogo aéreo com o jogador do Manchester United. Já Chadli tomará o lugar de Carrasco no lado esquerdo do meio-campo.



Os três zagueiros





Jogando na Inglaterra, o trio formado por Alderweireld e Vertonghen (Tottenham) e Kompany (Manchester City), faz uma linha entrosada mas que já apresentou momentos de fragilidade durante o Mundial. A defesa belga sofreu gols tanto em jogadas de lançamento em profundidade, quanto após cruzamentos rasteiros e pelo alto.



Meio-campo dinâmico



Tendo Kevin De Bruyne como principal protagonista, o meio-campo belga é objetivo. A equipe é a quarta em número de passes e sexta em posse de bola, mas lidera em finalizações e cruzamentos certos. A agressividade dos meias funciona tanto pelo meio, com Witsel, quanto nas alas, com Meunier e Chadli (ou Carrasco).



Ataque recorde



Com o camisa 10 Hazard jogando pela esquerda e o vice-artilheiro da Copa, com quatro gols, Lukaku, centralizado, o ataque da Bélgica é o melhor da Copa do Mundo, com 12 gols marcados, e também da história da seleção no torneio. Anteriormente, a melhor marca do time havia sido os 10 gols marcados na Copa de 1986.