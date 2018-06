As dúvidas de Tite na última semana de preparação

Reta final de treinos e jogo contra a Áustria serão fundamentais para técnico definir titulares para estreia

Desde que chegou à Seleção Brasileira, Tite sempre deixou bem claro: ninguém tem vaga cativa no time. Será titular quem estiver em seu melhor momento e render mais para a equipe canarinho.



A pouco mais de uma semana para a estreia na Copa do Mundo, contra a Suíça no dia 17, o técnico ainda tem algumas dúvidas em relação ao time titular. No amistoso contra a Croácia, a opção por usar Fernandinho no lugar de Renato Augusto acabou não surtindo muito efeito. Com dificuldades na saída de bola, o time melhorou no segundo tempo, com Coutinho mais centralizado e Willian e Neymar abertos.



O atacante do Chelsea começou a "Era Tite" como titular, mas acabou preterido para a entrada de Philippe Coutinho, que estava em melhor momento. Agora, o camisa 19 pode ganhar a vaga na equipe novamente.



"Eu sempro digo, nunca me senti titular absoluto da Seleção e também não me sinto reserva. Sinto um jogador importante que pode ajudar e estou preparado para iniciar jogando e isso vai depender do Tite", afirmou Willian em entrevista coletiva nesta terça-feira (5).



Além dessa possibilidade, outras três posições ainda estão indefinidas. Na lateral direita, após a lesão de Daniel Alves, Tite assumiu que Danilo e Fagner brigam por posição, com vantagem para o primeiro, já que o jogador do Corinthians perdeu parte da preparação por lesão.



Na zaga, Thiago Silva ganhou espaço nos últimos jogos. Já nos amistosos de março, contra Rússia e Alemanha, o capitão de 2014 iniciou ao lado de Miranda, situação que se repetiu contra a Croácia no último domingo.



"O Marquinhos tinha machucado, entrou o Thiago e jogou muito. Dói o coração do cara ter que decidir. Qualquer um dos três escalados seria justo", disse Tite antes do duelo contra a Croácia.



Quem também parece estar disposto a dar uma dor de cabeça ao treinador é o atacante Roberto Firmino. Destaque do Liverpool na temporada, o jogador entrou bem no amistoso em Anfield e marcou um belo gol no final da partida. Vice-campeão da Champions, Firmino terminou a temporada europeia com 27 gols e 17 assistências em 54 jogos. Por outro lado, Gabriel Jesus, que teve um ano marcado por lesões, anotou 17 gols e deu cinco assistências em 42 partidas pelo Manchester City.



Após a convocação dos 23 nomes, Tite confirmou o ex-palmeirense como titular, mas ressaltou que Firmino colocaria pressão. A favor de Jesus, conta o bom retrospecto pela Seleção. Ele tem nove gols em 16 partidas, contra apenas, contra cinco gols em 18 jogos do atacante do Liverpool.



Os treinos dessa semana e o amistoso de domingo, contra a Áustria, são as últimas chances que esses jogadores têm de mostrar que merecem uma vaga entre os 11 titulares contra a Suíça.