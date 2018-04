As cinco camisas mais polêmicas da Copa do Mundo

18.04.2018 17:36

Confira os uniformes feitos para o Mundial da Rússia que dividiram a opinião dos torcedores

Responsáveis por representar um país, os uniformes feitos para a Copa do Mundo nem sempre são unanimidades entre os torcedores. Excesso de ousadia, fuga das caracteristícas e as vezes até simplicidade no design desagrada alguns dos consumidores mais exigentes.



Confira as cinco camisas mais polêmicas do próximo Mundial:



Nigéria





Com desenho que foge do comum entre os uniformes, a camisa nº2 da Nigéria para a Copa da Rússia é, talvez, o traje que mais polarize as opiniões dos torcedores.



Argentina



O uniforme nº2 da Argentina também tomou destaque após ser revelado. Tradicionalmente, a seleção argentina usa uma camisa azul escura como uniforme nº2, mas na Rússia, o time comandado por Messi vestirá um traje predominantemente preto.



Espanha





A discussão ao entorno do uniforme nº1 da Espanha aconteceu após alguns espanhóis relacionarem o tom de roxo na camisa com a bandeira da Segunda República Espanhola, modelo político vigente antes do início do regime monárquico existente até hoje no país.



Costa Rica





Duas coisas incomodaram muitos costa riquenhos após o anúncio da camisa nº1 que será utilizada pela equipe latino-americana na Copa. Primeiro, foi a falta de detalhes e inovações por parte da fornecedora do material, segundo, a grande semelhança com o uniforme do vizinho Panamá, que também tem sua camisa desenvolvida pela mesma empresa.



Alemananha





Fugindo do que apresentou nas últimas Copas, a camisa nº2 da Alemanha que será utilizada pela Alemanha é inteiramente verde, resgatando o tradicional uniforme da antiga Alemanha Ocidental. A última vez que a seleção usou a cor foi no Mundial de 1990.