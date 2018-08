As 5 contratações mais promissoras dos times brasileiros na janela atual

Confira os atletas que podem assumir protagonismo em seus clubes na continuidade da temporada

Com a parada para a Copa do Mundo, os clubes brasileiros intensificaram ainda mais a busca por reforços para a continuidade da temporada.



Confira os cinco nomes que tem maior potencial para fazer a diferença:



Vitinho - Flamengo



Atacante de 24 anos fez boa temporada 2017-2018 no CSKA Moscou e deve ser importante arma para o ataque rubro-negro após a saída de Vinícius Júnior.





Chará - Atlético-MG



Destaque na Colômbia, defendendo o Junior Barranquilla, o atacante Yimmi Chará, de 27 anos, chegou para suprir as necessidades do Atlético-MG, principalmente após a saída de Roger Guedes.



Ángelo Araos - Corinthians



Revelação chilena de 21 anos, o meio-campista Ángelo Araos é uma aposta corintiana após as saídas de Maycon e Rodriguinho.



Bruno Peres - São Paulo



Depois de ser titular na Roma durante a temporada 2017-2018, o lateral-direito Bruno Peres reforçou o time do líder do Campeonato Brasileiro São Paulo, que recentemente sofreu a perda de Éder Militão



Leandro Castán - Vasco



A chegada do experiente zagueiro Leandro Castán, de 31 anos, foi tratada como prioridade no Vasco, que está empatado com a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 25 gols em 15 jogos.