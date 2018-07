Artilheiro belga defende Neymar e coloca Seleção como favorita

Romelu Lukaku deu entrevista coletiva nesta quinta-feira (5), véspera da disputa entre Brasil e Bélgica nas quartas de final

O centroavante da Bélgica Romelu Lukaku saiu em defesa de Neymar em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (5) e ainda disse que a Seleção Brasileira é a favorita para vencer a Copa do Mundo. As duas seleções disputam a partida das quartas de final na próxima sexta-feira (6), às 15h.



"Neymar não é ator, ele é habilidoso. Contra o Neymar, os jogadores chegam mais duro, porque ele tem qualidades que não são normais. Acho que no futuro ele vai ser o melhor jogador do mundo. Estou feliz de jogar contra ele mais uma vez", afirmou o maior artilheiro da história da seleção belga, arriscando algumas palavras em português.



Durante a conversa com jornalistas, o jovem de 25 anos disse ainda que o jogo de sexta será contra o "favorito absoluto". "Nós nos preparamos como equipe, temos um sistema em que jogamos há dois anos. Individualmente, melhoramos. Penso que será um grande teste, porque enfrentaremos o melhor time do torneio, o favorito" disse.



A equipe do técnico Roberto Martínez não perde há 23 partidas. Liderada por Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Lukaku, a equipe demonstrou maturidade nas oitavas de final, quando perdia por 2 a 0 para o Japão e conseguiu virar em 25 minutos, vencendo por 3 a 2.



O único duelo de mata-mata entre belgas e brasileiros na Copa foi em 2002, quando a Seleção venceu nas oitavas de final por 2 a 0, com gols de Rivaldo e Ronaldo, ante de terminar campeão do torneio. Na Copa de 2014, a seleção da Bélgica foi eliminada pela Argentina.