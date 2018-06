Rússia abraça Copa e impulsiona sua seleção

O desempenho, porém, mudou completamente na abertura do Mundial. Surpreendendo os próprios torcedores russos, a equipe da casa aplicou a única goleada da primeira rodada, 5 a 0 contra a Arábia Saudita, com show de Cheryshev, que saiu do banco para fazer dois gols.



Na partida seguinte, contra a equipe de Salah, mais uma grande atuação do setor ofensivo, que anotou 3, incluindo mais um de Cherysehv, na vitória por 3 a 1, contra o Egito.



Agora contra o Uruguai, bastará um empate para o time da casa, já classificado, ficar com a primeira colocação do grupo. A equipe sul-americana também venceu seus primeiros dois jogos, mas conta com saldo de gols inferior.



A chance de disputar as oitavas de final é inédita para a Rússia. Após a dissolução da União Soviética, a seleção disputou as Copas de 1994, 2002 e 2014 e nas três oportunidades foi eliminada ainda na fase de grupos.



Empolgados com a campanha surpreendente, os russos não querem parar agora "A Copa do Mundo pode ser uma experiência única na vida de um jogador. Nós iremos dar tudo para vencer o Uruguai. É um time muito forte, com grandes jogadores, mas temos uma atmosfera incrível depois das nossas duas vitórias e não queremos parar agora", disse o lateral direito Igor Smolnikov.



"A Copa do Mundo é realizada na Rússia. Então ninguém vai pensar em empate. Vamos tentar dar o máximo e ganhar a partida", declarou o meio-campistas Yury Gazinsky.



Cheryshev, o improvável homem-gol da seleção

Após passagens apagadas por Real Madrid, Sevilla e Valencia, o atacante do Villareal começou a Copa do Mundo no banco, mas após a saída de Dzagoev na estreia, brilhou e virou a estrela do time.



Com três gols, dois contra a Arábia Saudita e um contra o Egito, o atleta de 27 anos já é o segundo atleta da seleção russa com mais gol no torneio. Antes do início da Copa, Cheryshev nunca havia marcado por sua seleção, mas após 12 dias de torneio é a grande história do Mundial.



Histórico

A Rússia só enfrentou o Uruguai uma vez, em amistoso em 2012, vencido pela equipe sul-americana por 1 a 0, com gol de Suárez. Na época da União Soviética, os time se enfrentaram oito vezes, incluindo duas partidas em Mundiais, com uma vitória para cada lado.

