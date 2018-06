Artigo contra mulheres russas na Copa gera indignação

Brasileiros também foram tratados com tom pejorativo pela publicação

Um artigo de um tabloide russo criticando as mulheres de país por se relacionarem com estrangeiros que estão na Copa do Mundo provocou diversas reações indignadas nesta sexta-feira (29) no país. O texto ainda se refere pejorativamente aos brasileiros.

"Diante dos estrangeiros, muitas russas se comportam como prostitutas", escreve o jornal Moskovski Komsomolets em coluna assinada por Platon Bessedin, publicada na quarta-feira.

"Educamos uma geração de prostitutas, dispostas a abrir suas pernas desde que escutem o som de uma língua estrangeira", afirmou.



A Copa do Mundo revelou, na opinião do colunista, "é a depravação de nossa sociedade, provada ante os estrangeiros pela forma como agem as mulheres russas, dispostas a tudo para atrair a atenção e, pior, a gratidão dos 'senhores brancos'. Até um brasileiro vale mais do que nossos compatriotas", ironizou.

"Estamos orgulhosos da forma como a Rússia destrói os estereótipos que havia sobre ela, mas há um que não para de se confirmar durante a Copa: a disponibilidade das mulheres russas", insistiu.

O portal change.org publicou petição exigindo desculpas públicas do autor e da redação do jornal, que já contava com 19 mil assinaturas nesta sexta-feira.

"O conjunto deste artigo é uma humilhação direta contra as mulheres russas", acusa o manifesto, acrescentando que o texto é uma incitação ao ódio.

Desde o começo, esta Copa do Mundo tem sido marcada por diversos casos de sexismo e opiniões contrárias à liberdade das mulheres.