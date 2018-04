Arsenal e Atlético de Madrid ficam no 1 a 1 pelas semifinais

Jogando na Inglaterra, equipe da casa abriu o placar mas o time espanhol chegou ao empate no fim

Na Inglaterra, Arsenal e Atlético de Madrid empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira (26), no jogo de ida das semifinais da Liga Europa. A definição do finalista ocorrerá na próxima semana (3), na Espanha.



Jogando com um homem a mais desde os 10 minutos da primeira etapa, a equipe da casa chegou ao primeiro gol, no segundo tempo, após cabeçada do atacante francês Lacazette, aos 15 minutos. Mesmo com a vantagem em campo e no placar, o Arsenal não conseguiu segurar o time espanhol, que empatou aos 36, com Griezmann, após falha bizarra da defesa.





O empate marcou também o último jogo internacional em casa de Arsene Wenger no comando do Arsenal. Após passar 20 anos a frente da equipe londrina, o francês saíra do clube ao final desta temporada.



Na França

Na outra semifinal, o Olympique de Marselha venceu o Red Bull Salzburg, em casa, por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Thauvin e Nije.