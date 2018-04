Arsenal e Atlético de Madri abrem vantagem nas quartas

Arsenal e Atlético de Madri conquistaram vitórias tranquilas contra CSKA Moscou e Sporting, respectivamente, nesta quinta-feira (5), pelos jogos de ida das quartas de final da Liga Europa.

Em Londres, o Arsenal goleou o CSKA por 4 a 1 em um primeiro tempo de alto nível e muitos gols.

Os ingleses contaram com dois gols de Aaron Ramsey, aos 9 e 28 minutos, e do francês Alexandre Lacazette, cobrando pênalti aos 23 e empurrando para as redes com bola rolando, aos 35. Os russos responderam com gol de Aleksandr Golovin, aos 15.